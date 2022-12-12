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ЕС может столкнуться с нехваткой газа в следующем году

Анастасия Гевко, редактор ленты
газ труби
Фото: Depositphotos

Европейская комиссия и Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредили, что в следующем году ЕС может столкнуться с нехваткой газа, если Россия продолжит сокращать поставки. 

Об этом пишет The Guardian.

Как уточняется, если РФ сократит небольшую долю газа, которую она по-прежнему поставляет в Европу в этом году, а спрос в Китае восстановится после минимумов, вызванных блокировкой, ЕС может столкнуться с нехваткой в размере 27 млрд кубометров в 2023 году. 

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По данным ЕС, общее потребление газа в ЕС в 2021 году составило 412 млрд кубометров.

Выступая на пресс-конференции, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что газоснабжение блока “безопасно для этой зимы”, и ЕС готовится к следующей.

Энергетический наблюдатель заявил, что потенциальную нехватку можно предотвратить, расширив субсидии и политику по экономии энергии, отремонтировав дома, в которых сквозняки, и заменив отопление на основе ископаемого топлива тепловыми насосами.

Она также призвала к более эффективным кампаниям, чтобы побудить потребителей использовать меньше энергии.

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Источник: The Guardian
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