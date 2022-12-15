Китай углубляет отношения с РФ после 9 месяцев сомнений из-за войны в Украине — WSJ

Декабрь, 14 в 23:17

Лидер Китая Си Цзиньпин в последние недели поручил правительству наладить более тесные экономические отношения с Россией, в то время как в течение девяти месяцев полномасштабной войны в Украине занимал выжидательную позицию.

Об этом со ссылкой на политических советников Пекина сообщила газета The Wall Street Journal.

Намерения КНР предполагают рост китайского импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, усиление энергетического партнерства в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, например, железные дороги и порты.

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Кроме того, Россия и Китай осуществляют все больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах, что помогает защитить обе страны от возможных будущих санкций Запада и ввести китайскую валюту в более широкое обращение.

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К тому же, Россия уже анонсировала возможный приезд лидера КНР в Москву весной 2023 года, что станет 40-й его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Решение Си углубить экономическое сотрудничество Китая и России WSJ называет “поворотом” в двусторонних отношениях стран, которые усилились непосредственно перед вторжением РФ в Украину и были “поставлены на паузу” спустя некоторое время. Так, WSJ приводит слова Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества в узбекском Самарканде, где он признал наличие у Китая “вопросов и озабоченностей” относительно войны в Украине.

В то же время, эскалация войны в Украине в последнее время заставляет Пекин придерживаться более сбалансированной позиции, ведь Китаю все еще необходимы западные технологии и тесные связи с другими иностранными государствами, чтобы конкурировать с США.