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В российском Курске в районе аэродрома раздались взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В российском Курске в районе аэродрома раздались взрывы
Фото: Depositphotos

В российском Курске вечером 14 декабря прозвучали взрывы. Очевидцы отмечают, что звуки “хлопков” раздавались со стороны аэродрома.

Об этом информируют российские местные Telegram-каналы.

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В то же время российские государственные СМИ заявляют со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойтова, что над Курским районом сегодня вечером якобы сработала система противовоздушной обороны.

Местные жители же публикуют в социальных сетях видео, на которых зафиксированы взрывы.

Напомним, что утром 5 декабря прогремели взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Сообщалось, что беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе, из-за чего были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-195.

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