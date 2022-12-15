В российском Курске в районе аэродрома раздались взрывы
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В российском Курске вечером 14 декабря прозвучали взрывы. Очевидцы отмечают, что звуки “хлопков” раздавались со стороны аэродрома.
Об этом информируют российские местные Telegram-каналы.
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В то же время российские государственные СМИ заявляют со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойтова, что над Курским районом сегодня вечером якобы сработала система противовоздушной обороны.
Местные жители же публикуют в социальных сетях видео, на которых зафиксированы взрывы.
Напомним, что утром 5 декабря прогремели взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Сообщалось, что беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе, из-за чего были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-195.