Декабрь, 14 в 17:07

Чехия начнет производить оружие для Украины в больших количествах.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Томаш Копечный, координирующий поставки оружия в Украину с начала российского вторжения.

Он отметил, что тысячи украинцев приедут в Чехию работать на заводах по производству оружия.

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Подобное решение – результат октябрьской встречи премьер-министра Фиалы и президента Зеленского.

– Это не секретная информация. Граждане Украины уже работают в чешской промышленности, в том числе и в оборонной. Мы не начали ездить в Украину вчера или в прошлом году, мы делаем это с 2015 года. Тогда мы пытались ответить на российскую агрессию усилением обороноспособности Украины. Для украинцев война началась сразу после Майдана. Речь идет о постепенном увеличении украинских работников, – сказал он.

На первом этапе упор будет делаться на совместную модернизацию и ремонт мощностей, а затем на производство тяжелой боевой техники.

По словам Копечного, производство оплачивают партнеры по НАТО.

Источник: Radiožurnál