Декабрь, 19 в 14:39

После того, как не станет российского диктатора Владимира Путина, Чеченская Республика Ичкерия будет свободной страной.

Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию Украинская правда.

– Как только не станет Путина, Ичкерия станет свободной страной. То ли с Кадыровым, то ли без Кадырова, поверьте, это произойдет обязательно и очень быстро. Потому что это отдельная страна, не имеющая отношения к РФ от слова совсем, — подчеркнул Данилов.

Он рассказал о договоренности между Кремлем и главой Чечни Рамзаном Кадыровым: Путин дает ему все, чего тот пожелает – деньги, преференции, ордена и тому подобное. Ичкерия же остается в составе России.

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Данилов обратил внимание, что в РФ, кроме российской армии, отдельно существует “армия Кадырова”.

– Если бы Путин не дал полную свободу действий, не позволял бы Кадырову и всем его сообщникам безнаказанно делать все, что им вздумается в любом городе РФ, тогда Ичкерия бы давно восстала и была уже свободной, — убежден секретарь СНБО.

Данилов отметил, что диктатор Путин на самом деле боится Рамзана Кадырова. По его словам, все знают, что именно хозяин Кремля отдал команду убить отца главы Чечни.

– Все знают, в том числе Кадыров, что именно Путин дал команду убить отца Кадырова. И по законам, которые есть у этого народа, должен быть обязательный ответ. Почему этого Кадыров не делает, уже отдельный разговор. В действительности Путин боится Кадырова. Потому что это человек, который может создать ему огромные хлопоты, — объяснил Данилов.

Еще в начале ноября аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказывали, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и лидер Чечни Рамзан Кадыров остаются независимыми фигурами в России. Все потому, что Владимир Путин зависим от их наемников на поле боя в Украине.