Декабрь, 19 в 20:14

Российский диктатор Владимир Путин всячески пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Однако у непризнанного главы этой страны Александра Лукашенко нет большого желания идти на такой шаг и отправлять на фронт свои войска.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Комментируя сегодняшний визит Путина в Беларусь, он напомнил, что это первая за три года поездка кремлевского диктатора в эту страну. До сих пор Лукашенко летал либо в Москву, либо в Сочи.

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– Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько владеем информацией, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко участвовать в этом. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время, – отметил Данилов, отвечая на вопрос о целях визита главы РФ.

Он заверил, что Украина готовится к любому развитию событий.

Данилов напомнил, что накануне, 18 декабря, состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, и вопрос Беларуси был на повестке дня. По словам секретаря СНБО, возможные угрозы с северной границы рассматриваются на заседаниях Ставки не в первый раз.

– Мы понимаем, что происходит, к чему нам нужно готовиться в случае, если такое решение (об участии войск Беларуси в войне, — Ред.) будет принято, — добавил Данилов.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также предполагал, что Путин и Лукашенко во время встречи в Минске 19 декабря будут обсуждать, в частности, наземную операцию против Украины.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ключевой темой переговоров двух диктаторов было “собирание земель”, то есть полное подчинение Беларуси путинскому режиму и РФ.