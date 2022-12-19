Путин требует участия Беларуси в войне, но у Лукашенко нет большого желания это делать – Данилов
Российский диктатор Владимир Путин всячески пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Однако у непризнанного главы этой страны Александра Лукашенко нет большого желания идти на такой шаг и отправлять на фронт свои войска.
Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Комментируя сегодняшний визит Путина в Беларусь, он напомнил, что это первая за три года поездка кремлевского диктатора в эту страну. До сих пор Лукашенко летал либо в Москву, либо в Сочи.
– Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько владеем информацией, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет.
Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко участвовать в этом. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время, – отметил Данилов, отвечая на вопрос о целях визита главы РФ.
Он заверил, что Украина готовится к любому развитию событий.
Данилов напомнил, что накануне, 18 декабря, состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, и вопрос Беларуси был на повестке дня. По словам секретаря СНБО, возможные угрозы с северной границы рассматриваются на заседаниях Ставки не в первый раз.
– Мы понимаем, что происходит, к чему нам нужно готовиться в случае, если такое решение (об участии войск Беларуси в войне, — Ред.) будет принято, — добавил Данилов.
Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также предполагал, что Путин и Лукашенко во время встречи в Минске 19 декабря будут обсуждать, в частности, наземную операцию против Украины.
В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ключевой темой переговоров двух диктаторов было “собирание земель”, то есть полное подчинение Беларуси путинскому режиму и РФ.