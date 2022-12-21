Спецгруппа Байдена расследует, как американские технологии оказались в ударных беспилотниках Ирана – CNN
В администрации президента США Джо Байдена сообщили о создании рабочей группы для выяснения того, как технологии западного образца попали в иранские дроны-камикадзе, которые Россия использует для атак против Украины.
Об этом со ссылкой на несколько анонимных источников сообщает CNN.
По данным издания, неназванные американские чиновники заявили, что в состав группы будут входить все ключевые ведомства – Минфин, Пентагон, Минюст, Госдеп и Минторг США.
Среди задач группы Байдена – обсуждение наличия технологий из США в иранских дронах со всеми американскими производителями, чья продукция обнаружена в беспилотниках.
В последнюю неделю работу группы усилили после того, как в США появились разведданные о намерениях РФ начать производить Шахеды на собственной территории с поставкой из Ирана необходимого для этого оборудования.
Как напоминает издание, одной из американских компаний, чьи технологии были найдены в дронах Ирана, является Texas Industries. Сама компания опровергает продажу своей продукции в Иран, Беларусь или Россию.
Ранее канадская компания Tallysman подтвердила, что в иранских дронах применяли компоненты ее производства.
Президент Владимир Зеленский сообщает, что РФ недавно получила от Ирана 250 дронов-камикадзе.
Фото: ГУР