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Спецгруппа Байдена расследует, как американские технологии оказались в ударных беспилотниках Ирана – CNN

Анастасия Гевко, редактор ленты
Спецгруппа Байдена расследует, как американские технологии оказались в ударных беспилотниках Ирана – CNN

В администрации президента США Джо Байдена сообщили о создании рабочей группы для выяснения того, как технологии западного образца попали в иранские дроны-камикадзе, которые Россия использует для атак против Украины.

Об этом со ссылкой на несколько анонимных источников сообщает CNN.

По данным издания, неназванные американские чиновники заявили, что в состав группы будут входить все ключевые ведомства – Минфин, Пентагон, Минюст, Госдеп и Минторг США.

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Среди задач группы Байдена – обсуждение наличия технологий из США в иранских дронах со всеми американскими производителями, чья продукция обнаружена в беспилотниках.

В последнюю неделю работу группы усилили после того, как в США появились разведданные о намерениях РФ начать производить Шахеды на собственной территории с поставкой из Ирана необходимого для этого оборудования.

Как напоминает издание, одной из американских компаний, чьи технологии были найдены в дронах Ирана, является Texas Industries. Сама компания опровергает продажу своей продукции в Иран, Беларусь или Россию.

Ранее канадская компания Tallysman подтвердила, что в иранских дронах применяли компоненты ее производства.

Президент Владимир Зеленский сообщает, что РФ недавно получила от Ирана 250 дронов-камикадзе.

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Фото: ГУР

Источник: CNN
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