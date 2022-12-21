Вместо спонсора терроризма. США планируют объявить Россию государством-агрессором
В администрации президента США Джо Байдена планируют признать РФ государством-агрессором, объявив это альтернативой статуса спонсора терроризма.
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на текст законопроекта.
Отмечается, что руководство Конгресса США и Белый дом работают над скорейшим внесением законопроекта, осуждающего Россию как государство-агрессора во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря.
Принятие законопроекта предоставит Байдену новые полномочия по санкциям против российских чиновников, однако помощник Палаты представителей Республиканской партии назвал это “полуфабрикатным” ответом на призывы Зеленского объявить Россию государством-спонсором терроризма.
— Зеленский предложил статус государственного спонсора терроризма, а администрация Байдена сказала им, что не поддержит его, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США — нет никаких правовых оснований для этого. Это недоработанное пиар-мероприятие, которое не накажет Россию и не поможет украинскому народу, — сказал помощник конгрессмена, знакомый с обсуждениями.
В тексте документа сказано, что президент имеет право обозначить государством-агрессором любую страну, если она причастна к актам агрессии против Украины, а также наказывать любого, кто причастен к агрессии.
Критики текста говорят, что эти санкционные органы излишни, ведь администрация Байдена наложила ограничения на Путина и многих его чиновников и членов семьи с тех пор, как РФ вторглась в Украину 24 февраля.
Организации, базирующиеся в США и поддерживающие Украину, выступили с общим заявлением, в котором высказались против законопроекта. Заявление подписали Украинский комитет конгресса Америки, Объединенный балтийско-американский национальный комитет и Razom for Ukraine.
– Это разрушительная концепция, которая подрывает текущие усилия Конгресса по поддержке Украины. Россия ведет беспощадную войну и геноцид против Украины и ее народа. Это признание не изменит действий РФ, не завладеет ее активами или не приведет к осмысленному привлечению к ответственности российского правительства и просто возлагается на усмотрение исполнительной власти в определении того, когда закончится российская агрессия против Украины, — говорится в совместном заявлении.
Также они выразили опасение, что признание РФ государством-агрессором позволит смягчить санкции и вернуть замороженные активы военным преступникам в рамках возможных переговоров с Россией.
— Хотя правительство США, Конгресс и президент Байден многое сделали для поддержки Украины, предложение государства-агрессора контрпродуктивно и не должно быть принято, — написали они.
Украинские чиновники сообщили изданию, что статус государства-агрессора не отвечает их запросам о признании России террористическим государством, но поддерживают это мероприятие как способ обозначить РФ, как осуществляющую террористические акты, и в целом могут поддержать введение отдельного срока, если он предоставляет дополнительные инструменты для наказание государств-агрессоров.