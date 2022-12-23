Декабрь, 22 в 23:43

Правительство Дании объявило о выделении Украине 300 млн датских крон (около $43 млн) на закупку оружия.

Об этом говорится на сайте датского Минобороны.

По итогам консультаций между правительством Дании с партиями в парламенте по поводу выделения дополнительных средств, Украина получит 300 млн датских крон для усиления обороны.

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Средства поступят из резерва Национального компромисса и будут переданы в Международный фонд для Украины (МФУ) — международную инициативу, возникшую в результате Копенгагенской конференции доноров в августе.

— Борьба Украины за свободу — это также наша и европейская борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте решило пожертвовать Украине еще 300 млн датских крон. Правительство будет продолжать оказывать Дании поддержку украинцам как финансовую, так и военную и гуманитарную, — говорит министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Он добавил, что 19 декабря имел честь виртуально встретиться с президентом Владимиром Зеленским, где украинский лидер подчеркнул сохраняющуюся необходимость поддержки со стороны союзников Украины.

— Поэтому я рад, что Дания может внести еще один крупный вклад в борьбу Украины за свободу, — говорит Якоб Эллеманн-Йенсен.

В октябре Германия, совместно с Норвегией и Данией, объявили о передаче Украине 16 гаубиц словацкого производства Zuzana.

Фото: Минобороны Дании