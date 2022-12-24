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Послы G7 готовы участвовать в мониторинге реформы градостроительства

Анастасия Гевко, редактор ленты
Послы G7 готовы участвовать в мониторинге реформы градостроительства
Фото: Pexels

Послы стран Большой семерки сообщили, что готовы принять участие в реформе градостроительства Украины.

Соответствующее заявление они опубликовали в официальном аккаунте в Twitter после встречи с вице-премьер-министром по восстановлению Александром Кубраковым и вице-премьер-министром по цифровизации Михаилом Федоровым, которые являются профильными заместителями, экспертами отрасли по имплементации реформы и созданию мониторинговой группы.

– Послам G7 было интересно услышать о реализации реформы градостроительства, которую мы продолжим мониторить. При выполнении реформы важно сохранить полномочия местных общин, – говорится в заявлении.

Ранее Александр Курбаков пригласил представителей стран G7 и всех стейхолдеров отрасли – профильных ассоциаций, бизнеса, антикоррупционных организаций – присоединиться к созданию мониторинговой группы, которая будет контролировать ход внедрения реформы и разработки подзаконных актов, необходимых для запуска закона.

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