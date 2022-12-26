Декабрь, 25 в 23:21

Министр иностранных дел Китая Ван И в воскресенье заявил, что его позиция относительно агрессии РФ в Украине является беспристрастной.

Как отмечает AP, на пресс-конференции в Пекине он дал понять, что Китай будет углублять связи с Россией в следующем году.

Ван заявил, что Китай будет “углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество” с Россией. На прошлой неделе военные корабли двух стран провели совместные военно-морские учения в Восточно-Китайском море.

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— Что касается кризиса в Украине, мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтение той или иной стороне, не подливая масла в огонь и тем более не ища эгоистической выгоды из ситуации, — сказал Ван, согласно официальному тексту его выступления.

Ван обвинил США в “одностороннем запугивании” и заявил, что Китай продолжит играть конструктивную роль в окончании войны в Украине своим собственным путем, говорится в заявлении МИД Китая.