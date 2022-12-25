Перед Рождеством Папа Римский вспомнил об Украине и осудил тех, кто “пожирает своих соседей”

Декабрь, 25 в 9:27

Папа Римский Франциск, вероятно, упомянул о войне России против Украины в своей предрождественской проповеди. Он предупредил, что уровень жадности и жажды власти такой, что некоторые хотят “поглотить даже своих соседей”.

Свою речь Понтифик выстроил вокруг алчности и чрезмерного потребления. Он призвал людей вновь открыть для себя значение Рождества и вспомнить о тех, кто страдает от войны и бедности.

— Мужчины и женщины в нашем мире, стремящиеся к богатству и власти, пожирают даже своих соседей, своих братьев и сестер. Сколько мы видели войн! И в скольких местах даже сегодня пренебрегают человеческим достоинством и свободой!, — отметил Папа Римский.

В конце ноября Папа Римский Франциск написал письмо украинскому народу. В нем он не упомянул Россию, но написал, что “уже девятый месяц продолжается развязанная абсурдная и безумная война”.