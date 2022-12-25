Декабрь, 25 в 15:08

В Новополоцке (Беларусь) загорелся резервуар с нефтепродуктами на территории нефтеперерабатывающего предприятия Нафтан.

Об этом сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС Беларуси.

Вспыхнул резервуар РВС-2000 с некондицией нефтепродуктов установки АВТ-6. Подобный вертикальный резервуар содержит 2000 куб. жидкого вещества.

Сейчас смотрят

Пожарные не могли обуздать огонь около часа. Очаг горения не распространился за пределы конструкции резервуара.

Следом за РФ. В Беларуси вспыхнул завод Нафтан / 2 фотографии

В результате пожара люди не пострадали.

МЧС отмечает, что из-за пожара работа установки и технологический процесс не были нарушены. Причина возгорания и ущерба будет определена объектовой комиссией предприятия.

Напомним, сегодня в российской Кубане вспыхнул торговый центр Вега. А в России в городе Кемерово произошел пожар в доме для людей пожилого возраста, в результате чего погибло 20 человек.