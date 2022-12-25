Следом за РФ. В Беларуси вспыхнул завод Нафтан
В Новополоцке (Беларусь) загорелся резервуар с нефтепродуктами на территории нефтеперерабатывающего предприятия Нафтан.
Об этом сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС Беларуси.
Вспыхнул резервуар РВС-2000 с некондицией нефтепродуктов установки АВТ-6. Подобный вертикальный резервуар содержит 2000 куб. жидкого вещества.
Пожарные не могли обуздать огонь около часа. Очаг горения не распространился за пределы конструкции резервуара.
В результате пожара люди не пострадали.
МЧС отмечает, что из-за пожара работа установки и технологический процесс не были нарушены. Причина возгорания и ущерба будет определена объектовой комиссией предприятия.
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