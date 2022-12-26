Снежная буря в США унесла жизни по меньшей мере 37 человек, тысячи домов остались без света

Декабрь, 26 в 8:59

Соединенные Штаты Америки охватил сильный шторм, принесший снегопады, ветер и мороз. В результате погибли по меньшей мере 37 человек, еще более миллиона абонентов остались без света.

Отмечено, что самая сложная ситуация в районе города Буффало (штат Нью-Йорк). По словам представителей округа, снегопад и метель сделали дороги непроходимыми, заморозили электроподстанции и унесли жизни более десятка человек.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул назвала его “самым разрушительным штормом в долгой истории Буффало” из-за его силы и продолжительности.

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По данным PowerOutage.us, в результате шторма около 250 000 домов и предприятий в США остались без электричества, причем почти половина из них пострадала в штатах Мэн и Нью-Йорк. С начала шторма количество отключений в разы превышало миллион абонентов.

Погодные условия также осложнили поездки во время зимних праздников: более 5000 рейсов было отменено в пятницу, 23 декабря, более 3400 рейсов было отменено в субботу и более 2800 рейсов было отменено на Рождество.

Фото: Frank Brewster