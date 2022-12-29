Декабрь, 29 в 16:10

В 2023 году Великобритания предоставит Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов финансовой поддержки. Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.

– Еще 2,3 млрд фунтов стерлингов поддержки в следующем году, и в этом мы убедимся, что у них есть системы вооружения, которые им нужны, и Соединенное Королевство поможет им купить их в других странах мира. Мы предоставим им системы вооружения, соответствующие их советским образцам. Недавно мы пожертвовали тысячи зенитных ракет, чтобы они могли сбивать беспилотники, – цитирует Уоллеса The Guardian.

В то же время, по словам министра, Британия предоставит свои знания и опыт, чтобы была возможность как можно лучше координировать противовоздушную оборону.

Параллельно сделает все возможное, чтобы Украина могла оттеснить российские силы на земле.

Сейчас смотрят

– Я обратил внимание на вчерашние комментарии Гордона Брауна, что очень важно, чтобы мы указали и напомнили миру, что мы видим, как Россия нарушает международное право, систематически участвует в военных преступлениях, изнасилованиях и тому подобном, и нельзя игнорировать, что мы все должны противостоять этому и убедиться, что Россия понимает, что если она не прекратит то, что делает, сейчас, то это будет иметь долгосрочные последствия, – отметил Бен Уоллес.

Ранее министерства финансов и обороны Великобритании достигли принципиального согласия по увеличению расходов на оборону страны. Таким образом, они хотят нивелировать сокращения в реальном измерении из-за инфляции на фоне продолжения полномасштабной войны в Украине.