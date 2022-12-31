Декабрь, 31 в 11:42

Предшественник Папы Римского Франциска Бенедикт XVI скончался. Ему было 95 лет. Бенедикт XVI умер утром в своей резиденции в Ватиканском монастыре Mater Ecclesiae.

Об этом сообщили в Ватикане.

— С прискорбием сообщаю вам, что почетный Папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Дополнительная информация будет предоставлена как можно скорее. По состоянию на утро понедельника, 2 января 2023 года, тело почетного Папы будет находиться в базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться, — говорится в сообщении.

В ближайшие несколько часов пресс-служба Святого Престола сообщит детали о похоронах Бенедикта XVI.

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Справка. Понтифик возглавлял церковь с 2005 по 2013 год. Бенедикт XVI стал первым за 600 лет главой католической церкви, который оставил свой пост при жизни по состоянию здоровья. Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) после своего отречения проживал в монастыре Mater Ecclesiae на территории ватиканских садов.

Ранее в Ватикане отмечали, что состояние Бенедикта XVI ухудшилось из-за преклонных лет. 28 декабря Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за своего предшественника.