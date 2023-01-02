Январь, 02 в 17:54

Великобритания объявила о начале программы диверсификации поставок и производства урана и другого ядерного топлива, чтобы не закупать его у России.

Правительство страны объявило конкурс на нового поставщика топлива вместо РФ. А также планируется стимулировать развитие собственного производства.

Министр энергетики и климата Великобритании Грэм Стюарт заявил о создании Фонда ядерного топлива в размере 75 млн фунтов стерлингов для предоставления больших возможностей британским ядерным операторам использовать топливо отечественного производства.

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План правительства включает развитие новых конверсионных мощностей в Великобритании как для свежедобытого, так и для переработанного урана. Это поможет обеспечить энергией как существующие, так и будущие современные ядерные реакторы, а также поддержит международную диверсификацию от поставок российского топлива.

— Рекордно высокие мировые цены на газ, вызванные незаконным вторжением Путина в Украину, подчеркнули потребность в большем количестве отечественной возобновляемой энергии, а также в ядерной энергии, производимой в Великобритании — строительстве новых станций и развитии отечественного топливного потенциала, — сказал Стюарт.

Британское правительство направит инвестиции для поддержки развития и коммерциализации собственного производства ядерного топлива и передовых топливных технологий.

В июне лидеры G7 договорились начать согласованные действия по уменьшению зависимости от гражданских ядерных и сопутствующих товаров из России, включая работу над диверсификацией поставок урана и мощностей по производству ядерного топлива. Сейчас Россия владеет около 20% мировых мощностей по конверсии урана и 40% мощностей по обогащению.

Источник: Правительство Британии