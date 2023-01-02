Качество следующей волны мобилизации в РФ будет хуже предыдущей — Минобороны Эстонии

Январь, 02 в 17:58

В случае новой волны всеобщей мобилизации в РФ призванные люди будут иметь подготовку ще хуже, чем резервисты из первой волны.

Об этом в комментарии ERR сказал спикер Министерства обороны Эстонии Таави Лаасик.

В ведомстве отметили, что пока нет официального подтверждения, что Россия готовит вторую волну мобилизации и закрытие границ, но вероятность остается.

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— Они могут организовать вторую волну мобилизации, но можно предполагать, что ее качество будет еще хуже первой. В то же время важно не забывать, что скрытая мобилизация в России не прекращалась. Звучали заявления, что цели мобилизации достигнуты, но соответствующая деятельность продолжалась, — рассказал спикер.

По его мнению, официальное объявление второй волны мобилизации не должно иметь каких-либо непосредственных исходов для Эстонии, ведь внимание Кремля полностью сосредоточено на Украине.

В деятельности российских подразделений, которые размещены вдоль границ с Эстонией, никаких существенных изменений не отмечено.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, если новая волна мобилизации приведет к волне беглецов из России к эстонской границе, страна не готова впустить россиян на том основании, что те спасаются от мобилизации.