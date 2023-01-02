Январь, 02 в 17:19

Правительство Японии решило усилить финансовый стимул для семей с детьми, которые решают переехать из Токио, чтобы бороться таким образом с демографическим кризисом – перенаселением мегаполиса на фоне опустошения окрестных городов.

Об этом ссылаясь на анонимных официальных лиц, знакомых с планом, сообщает FT.

Отмечается, что правительство попытается соблазнить семьи переехать щедрой выплатой – до ¥1 млн ($7 600) на ребенка. Эта цифра более чем в три раза превышает ¥300 тыс., которые предлагаются по существующей схеме, действующей с 2019 года.

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Увеличение выплат на ребенка является лишь частью обязательств правительства по поощрению молодых семей покинуть Токио. Переезжающим семьям уже предлагают до ¥3 млн единовременной финансовой поддержки, и они могут получить даже больше, если они начнут бизнес.

Те, кто берет деньги, должны жить в провинции не менее пяти лет или вернуть деньги государству.

Сокращение и старение населения Японии и миграция молодых людей в столицу непропорционально ударили по регионам за пределами Токио, Осаки и других крупных городов. Многие из пгт и сел опустошены, у их предприятий нет клиентов и персонала. Ожидается, что в 2023 году количество пустующих домов в Японии, оставшихся невостребованными наследниками, достигнет около 10 млн человек.

В то же время статус Токио как главного магнита для экономической деятельности и миграции возрос. В 2021 году, несмотря на замедление, вызванное пандемией, и предполагаемую популярность отдаленной работы, средняя цена нового кондоминиума в Токио, согласно данным Института экономики недвижимости, превысила пик, установленный в 1986 году.

На прием мигрантов из Токио уже подписалось около 1 300 японских муниципалитетов. В рекламе для токийцев представители провинций упоминают об “обаянии сел” и честно рассказывают о том, в какой ситуации они оказались из-за отсутствия населения.