Принца Гарри жестко раскритиковали после признания в убийстве 25 бойцов в Афганистане

Январь, 06 в 17:57

Принца Гарри подвергли жесткой критике одновременно британские службы безопасности и военные деятели, и Талибан, после того, как он признался в своей автобиографии, что убил 25 бойцов повстанческой группировки во время службы в британской армии в Афганистане.

Об этом пишет CNN.

По данным The Daily Telegraph, Гарри раскрыл эту цифру в своей еще не опубликованной автобиографии Spare – журналисты издания получили копию испаноязычной версии книги перед ее официальным выпуском, запланированным на вторник, 10 января.

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– Мое число 25. Это число не доставляет мне удовольствия, но и не смущает, – написал Гарри.

В другой главе цитируется, что он описывает повстанцев Талибана как “шахматные фигуры”, снятые с доски, а не как людей.

CNN не видел копии книги, но запросил предыдущую копию книги у издателя Penguin Random House. Ряд британских СМИ получили в четверг испаноязычные копии и цитировали переведенные отрывки.

Комментарии принца вызвали резкую негативную реакцию со стороны членов военного сообщества, а ведущие заявили, что они могут поставить под угрозу его безопасность и создать плохую репутацию британской армии.

Так, бывший советник Великобритании по национальной безопасности Ким Деррок, бывший послом Великобритании в США с 2016 по 2019 годы, сказал Sky News, что посоветовал бы Гарри не делать таких заявлений.

А полковник Ричард Кэмп, офицер британской армии в отставке, сказал тому же изданию, что эти заявления “запятнали” его репутацию и “несправедливо” обрисовали британскую армию в негативном свете.

– Его предположение о том, что он убил 25 человек, снова будет подстрекать тех людей, которые желают ему зла. Будем надеяться, что им это не удастся, и я уверен, что у него достаточно хорошая безопасность, но это одна проблема. Другая – в том, что он характеризовал британскую армию как научившую его и других солдат воспринимать своего врага не как человека, а как шахматные фигуры на доске, которые нужно смахнуть, что не так. Все наоборот, – сказал Кемп.

Правящий Талибан, вернувшийся к власти в 2021 году после двух десятилетий и вновь проводивший жестокую борьбу с правами женщин, также гневно отреагировал на комментарии Гарри.

– Мистер Гарри! Те, кого вы убили, не были шахматными фигурами, это были люди; у них были семьи, которые ждали их возвращения… Среди убийц афганцев немногие имеют вашу порядочность проявить свою совесть и признаться в своих военных преступлениях, – сказал Анас Хаккани, работающий исполняющим обязанности советника министра внутренних дел и сын основателя сети Хаккани Джалалуддина Хаккани.

Принц Гарри служил в британской армии 10 лет. Он провел два тура в Афганистан, один из которых продолжался с 2007 по 2008 год, а другой с 2012 по 2013 год. В 2011 году получил звание капитана и получил квалификацию командира самолета Apache. Капитан Гарри Уэйлс, как его звали в армии, уволился со службы в 2015 году.

По словам Гарри, во время службы в британской армии в Афганистане он просматривал видео каждого “убийства” с носовой камеры своего вертолета Apache по возвращении на базу, сообщает Telegraph.

Бывший королевский морской пехотинец Бен Макбин, с которым Гарри служил вместе в Афганистане, также написал в четверг в Twitter:

– Люблю тебя, #PrinceHarry, но тебе нужно заткнуться! Удивляюсь людям, с которыми он тусуется. Если бы это были хорошие люди, кто-то сейчас сказал бы ему остановиться, – отметил Макбин.

Непонятно, имел ли он в виду конкретно комментарии Гарри о времени его службы в армии, или ряд других откровений в мемуарах Гарри, которые вызвали волнение в британской королевской семье.

Ранние сообщения о содержании книги доминировали на первых страницах в Великобритании и угрожали еще одной головной болью для отца Гарри, короля Карла III, и его брата, принца Уильяма.

Пожалуй, самым драматичным разоблачением стало утверждение о том, что Уильям напал на Гарри во время ссоры в 2019 году, о чем впервые сообщила The Guardian.