Январь, 11 в 14:17

Греция и Мальта отстают от своих коллег из Европейского Союза в замораживании российских активов из-за войны, которую развязала Россия против Украины.

Об этом со ссылкой на представителя ЕС и внутренние документы сообщают иноСМИ.

Как отмечается, 27 стран ЕС сообщили о замораживании российских активов на сумму около 20,3 млрд евро (18 млрд фунтов стерлингов), при этом Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия сообщили о действиях на общую сумму свыше миллиард евро, сообщает Reuters.

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Согласно документу исполнительной комиссии ЕС, с которым ознакомились журналисты, почти каждая вторая страна ЕС заморозила активы на миллионы долларов.

Для сравнения, Греция сообщила о замораживании активов на сумму лишь 212 тыс. евро, а Мальта – 147 тыс. евро.