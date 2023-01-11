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Факты / Світ

Стало известно, какие страны ЕС отстают от других в замораживании активов РФ за войну против Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
Санкції проти РФ

Греция и Мальта отстают от своих коллег из Европейского Союза в замораживании российских активов из-за войны, которую развязала Россия против Украины.

Об этом со ссылкой на представителя ЕС и внутренние документы сообщают иноСМИ.

Как отмечается, 27 стран ЕС сообщили о замораживании российских активов на сумму около 20,3 млрд евро (18 млрд фунтов стерлингов), при этом Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия сообщили о действиях на общую сумму свыше миллиард евро, сообщает Reuters.

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Согласно документу исполнительной комиссии ЕС, с которым ознакомились журналисты, почти каждая вторая страна ЕС заморозила активы на миллионы долларов.

Для сравнения, Греция сообщила о замораживании активов на сумму лишь 212 тыс. евро, а Мальта – 147 тыс. евро.

– Это немного странно… Или им мало, или они не выполняют свою работу. Или они что-то сделали, но не сообщили нам, хотя имели шансы, – сказал представитель ЕС, говоривший с Reuters на условиях анонимности.

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