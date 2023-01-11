Третьей мировой войны не будет – Зеленский выступил на вручении премии Золотой глобус

Январь, 11 в 8:04

В ходе 80-й церемонии вручения американской кинонаграды Золотой глобус в Лос-Анджелесе президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеозаявлением.

Зеленского представил актер Шон Пенн, неоднократно посещавший Украину после начала войны.

Зеленский подчеркнул, что премия зародилась в 1943 году — во время Второй мировой войны, и добавил, что борьба Украины против вторжения России символизирует “борьбу за право новых поколений узнавать о войне только из фильмов”.

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– Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов из них. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия, – сказал Зеленский.

Президент Украины пообещал, что Украина остановит российскую агрессию с помощью свободного мира.