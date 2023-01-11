Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Третьей мировой войны не будет – Зеленский выступил на вручении премии Золотой глобус

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

В ходе 80-й церемонии вручения американской кинонаграды Золотой глобус в Лос-Анджелесе президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеозаявлением.

Зеленского представил актер Шон Пенн, неоднократно посещавший Украину после начала войны.

Зеленский подчеркнул, что премия зародилась в 1943 году — во время Второй мировой войны, и добавил, что борьба Украины против вторжения России символизирует “борьбу за право новых поколений узнавать о войне только из фильмов”.

Сейчас смотрят

– Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов из них. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия, – сказал Зеленский.

Президент Украины пообещал, что Украина остановит российскую агрессию с помощью свободного мира.

– Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется, и уже ясно, кто победит. Мы сделаем это вместе со всем свободным миром, и я надеюсь, что все вы будете с нами в день нашей победы, – сказал Зеленский.

Читайте
Выход Украины на границы 1991 года не будет означать окончание войны — Болтон

Источник: The Hill
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка