В Литве видят одинаковую потенциальную угрозу как в россиянах, так и в белорусах

Январь, 13 в 8:44

Россиян и белорусов с точки зрения возможной угрозы следует оценивать одинаково.

Об этом заявил глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в интервью Delfi.

— Мы понимаем, что среди белорусов есть и представители оппозиции, те, кто борется за лучшую Беларусь, но у нас есть немало фактов, иногда приезжающих людей, завербованных белорусским КГБ. Их не один, не два, не три, – сказал Яунишкис.

По его словам, в Литве были зафиксированы факты въезда агентов белорусского КГБ и завербованных людей.

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– Белорусский КГБ работает очень интенсивно, как и российский у себя. Я имею в виду, что люди, которые пересекают границу и едут в эти страны за дешевым топливом, сигаретами или еще чем-то, автоматически оказываются в зоне риска. У нас есть факты вербовки людей, их спрашивают, например, о политической ситуации в Литве, об их работе, образовании, кто они. Собирают информацию, пугают, чтобы получить информацию, – сказал Яунишкис.

Он подчеркнул, что сейчас Европа понемногу “очищается” от влияния российской разведки, и такие процессы протекают во многих странах, но не следует руководствоваться иллюзиями, будто у РФ нет своих агентов во всей Европе.