Январь, 16 в 15:41

На побережье косы вдоль лимана Разелма в Румынии волнами вынесло объект, который специалисты идентифицировали как двигатель от неизвестной ракеты.

Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что часть ракеты была обнаружена вечером 15 января. Это побережье прилегает к территории отеля Gura Portiței, расположенного в нескольких десятках километров от самой южной точки Одесчины и городка Вилково.

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Румынские службы уже идентифицировали этот объект как маршевый двигатель ракеты.

– Его забрали и передадут соответствующим структурам министерства обороны. Объект не представляет никакой опасности, это компонент, двигающий ракету, – говорится в сообщении, распространенном отделением Службы чрезвычайных ситуаций Добруджи.

Ранее сообщалось, что в прошлом году на побережье Румынии и Болгарии неоднократно выносило морские мины.

Кроме того, во время последней масштабной ракетной атаки РФ обломки ракеты уже в третий раз упали на территорию Молдовы.

Ранее ракеты залетали и на приграничную с Украиной территорию Польши.

Источник: Digi24

Фото: Скриншот відео Booster de rachetă