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Не менее 150 единиц военной техники. Опубликованы спутниковые снимки полигона в Беларуси, на котором находятся военные РФ

Бедрак Виктория, редактор ленты
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

Опубликованы спутниковые снимки находящегося в Витебской области белорусского полигона Лепельский. Это один из первых полигонов, на который стали прибывать эшелоны с российской техникой и солдатами в октябре 2022 года.

Об этом сообщает белорусская Радио Свобода.

На снимках можно заметить скопление военной техники – не менее 150 единиц, присутствуют грузовики, БМП и танки. Заметны и два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток, каждая палатка 10 на 5 метров.

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Кроме того, рядом с полигоном находится железнодорожная станция Заслоново, на снимке 6 января видны два эшелона с военной техникой, которые в тот момент стояли на станции. В первом – 6 вагонов (вероятно пассажирских) и 31 платформа с техникой, во втором 4 вагона и 11 платформ.

Не менее 150 единиц военной техники. Опубликованы спутниковые снимки полигона в Беларуси, на котором находятся военные РФ / 4 фотографии

Ранее Институт изучения войны заявил, что риск повторного наступления РФ на Украину с территории Беларуси оценивается как низкий, но возможный.

В то же время РФ продолжает перекидывать на территорию РБ военных и вооружения.

Источник: Радио Свобода
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