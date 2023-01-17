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Целью санкций ЕС является погружение экономики РФ в рецессию на десятилетия — фон дер Ляйен

Бедрак Виктория, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции за полномасштабное вторжение в Украину погружают российскую экономику в рецессию на десятилетия.

Об этом она сообщила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

– Мы вводим сильные санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий, – сказала глава ЕК.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС ускоряет работу над десятым пакетом санкций против РФ. По словам дипломата ЕС, причиной ускорения является предстоящий саммит Украина-ЕС и приближающаяся годовщина войны.

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Девятый пакет санкций против РФ был принят ЕС в декабре прошлого года.

Источник: Еврокомиссия

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