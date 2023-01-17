Январь, 17 в 7:42

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что российско-украинская война находится в решающей фазе, и что страны блока осознают текущую ситуацию и должны предоставить Украине оружие, необходимое ей для победы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Заявление Столтенберга поддерживает оценку ISW от 15 января о том, что Кремль намерен предпринять решительные стратегические действия в 2023 году.

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Заявление Столтенберга не означает, что война находится в завершающей фазе или что армия РФ планируют задействовать все имеющиеся ресурсы.

Ранее аналитики ISW отметили, что Кремль сохраняет свои максималистские цели по захвату Украины и, вероятно, рассматривает несколько вариантов для достижения этих целей.

Кроме того, Столтенберг отверг опасения канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставки Западом оружия Украине могут привести к ядерной эскалации. По словам генсека НАТО, риск применения ядерного оружия невелик, а страны, включая Китай, решительно заявили Кремлю, что не должно быть применения ядерного оружия.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Украина нуждается в большем количестве дополнительного вооружения со стороны партнеров, чтобы скорее завершить войну.