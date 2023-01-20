Меньше 9% западных компаний вышли из РФ после 24 февраля – исследование

Январь, 20 в 14:12

Исследование ученых из Университета Санкт-Галлена и Международного института развития менеджмента в Швейцарии показало, что менее 9% западных компаний вышли из России после того, как она начала полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом пишет The Guardian.

Так, авторы исследования Саймон Эвенетт и Никколо Пизани заявили, что обнаружили очень ограниченный уход компаний ЕС и G7 из России.

Сейчас смотрят Они добавили, что эти результаты отрицают нарратив о том, что “существует огромный поток западных компаний, покидающих российский рынок”. Исследователи заявили, что из 1 404 компаний ЕС и G7, зарегистрированных в качестве владельцев в общей сложности 2 405 дочерних компаний в России в феврале 2022 года, только 8,5% отказались от по крайней мере одной из них до ноября. Причем показатели отчуждения едва изменились в четвертом квартале. – По сути, многие компании со штаб-квартирами в этих странах противостояли давлению со стороны правительств, средств массовой информации и неправительственных организаций, чтобы покинуть Россию, даже несмотря на то, что западные фирмы, продолжающие коммерческие связи, могут быть обвинены в торговле с врагом, – говорится в исследовании. Отмечается, что больше всего из России вышло американских компаний (18%), тогда как европейских – 8%. Из дочерних компаний, которые остались работать в стране-агрессоре, 19,5% принадлежали Германии, 12,4% США и 7% – Японии. Читайте Японские компании с 1 января отказались страховать суда в российских водах

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