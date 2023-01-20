Меньше 9% западных компаний вышли из РФ после 24 февраля – исследование
Исследование ученых из Университета Санкт-Галлена и Международного института развития менеджмента в Швейцарии показало, что менее 9% западных компаний вышли из России после того, как она начала полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом пишет The Guardian.
Так, авторы исследования Саймон Эвенетт и Никколо Пизани заявили, что обнаружили очень ограниченный уход компаний ЕС и G7 из России.
Они добавили, что эти результаты отрицают нарратив о том, что “существует огромный поток западных компаний, покидающих российский рынок”.
Исследователи заявили, что из 1 404 компаний ЕС и G7, зарегистрированных в качестве владельцев в общей сложности 2 405 дочерних компаний в России в феврале 2022 года, только 8,5% отказались от по крайней мере одной из них до ноября. Причем показатели отчуждения едва изменились в четвертом квартале.
– По сути, многие компании со штаб-квартирами в этих странах противостояли давлению со стороны правительств, средств массовой информации и неправительственных организаций, чтобы покинуть Россию, даже несмотря на то, что западные фирмы, продолжающие коммерческие связи, могут быть обвинены в торговле с врагом, – говорится в исследовании.
Отмечается, что больше всего из России вышло американских компаний (18%), тогда как европейских – 8%.
Из дочерних компаний, которые остались работать в стране-агрессоре, 19,5% принадлежали Германии, 12,4% США и 7% – Японии.