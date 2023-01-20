Январь, 20 в 7:56

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Россия даже после поражения в войне не откажется от своих агрессивных планов.

Об этом адмирал Роб Бауэр заявил на пресс-конференции НАТО относительно военной ситуации в Украине.

По его словам, истощение военных запасов России из-за ведения войны не повлияет на агрессивные планы руководства Кремля.

Сейчас смотрят

— Я думаю, что все государства соглашаются с фактом, что независимо от исхода войны россияне, скорее всего, будут иметь аналогичные амбиции. Даже если они проиграют войну с Украиной, их амбиции останутся прежними. Именно поэтому угроза не исчезает, — заявил Бауэр.

Генерал уверен, что из этой войны россияне сами извлекут уроки: постараются улучшить то, что у них было, восстановиться до довоенного положения. У РФ нет успеха после вторжения в Украину.

— Они не были очень успешными в том, когда совершили вторжение в Украину. На это понадобится время. И речь ли идет о периоде от трех до пяти лет, или от трех до десяти лет — это то, о чем мы вместе должны поговорить. Это будет изучено разведывательными службами, — сообщил Роб Бауэр.

Генерал также подчеркнул, что НАТО должна готовиться к продолжению угроз со стороны России.

Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что Запад должен сделать значительно больше для помощи Украине, особенно после атаки на Днепр.

Фото: скриншот