Стрельба в Калифорнии: подозреваемый покончил жизнь самоубийством
Фото: Pixabay
Мужчина, подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии, покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечено, что после стрельбы мужчина с ружьем зашел в другое заведение, но люди вырвали у него оружие, после чего нападавший скрылся.
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Позже полиция увидела подозрительный белый фургон, в котором лежало тело подозреваемого. Он совершил самоубийство.
Нападающим оказался 72-летний Хуу Кан Тран. Мотивы приступления остаются неизвестными.
В субботу, 21 января, в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек.