Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Стрельба в Калифорнии: подозреваемый покончил жизнь самоубийством

Бедрак Виктория, редактор ленты
Стрельба в Калифорнии: подозреваемый покончил жизнь самоубийством
Фото: Pixabay

Мужчина, подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии, покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечено, что после стрельбы мужчина с ружьем зашел в другое заведение, но люди вырвали у него оружие, после чего нападавший скрылся.

Сейчас смотрят

Позже полиция увидела подозрительный белый фургон, в котором лежало тело подозреваемого. Он совершил самоубийство.

Нападающим оказался 72-летний Хуу Кан Тран. Мотивы приступления остаются неизвестными.

В субботу, 21 января, в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек.

Источник: The Guardian
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка