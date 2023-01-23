Стрельба в Калифорнии: подозреваемый покончил жизнь самоубийством

Январь, 23 в 9:50

Мужчина, подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии, покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечено, что после стрельбы мужчина с ружьем зашел в другое заведение, но люди вырвали у него оружие, после чего нападавший скрылся.

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Позже полиция увидела подозрительный белый фургон, в котором лежало тело подозреваемого. Он совершил самоубийство.

Нападающим оказался 72-летний Хуу Кан Тран. Мотивы приступления остаются неизвестными.

В субботу, 21 января, в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек.