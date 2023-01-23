За почтовой рассылкой взрывчатки в Испании стоят российские спецслужбы – NYT

Январь, 23 в 6:53

Почтовой рассылкой взрывчаток дипломатам и политикам в Испании руководили российские спецслужбы, подключившие к этому радикальную расистскую группировку из РФ. Об этом говорится в материале The New Yok Times.

Следователи из Европы и США расследовали, кто направил шесть бомб в конце ноября и начале декабря в официальную резиденцию премьер-министра Педро Санчеса, американское и украинское посольства, а также в Министерство обороны страны. В результате этих действий никто не погиб, сотрудник посольства Украины получил ранения, когда взорвался один из свертков.

Следователи сосредоточились на радикальной военизированной группе “российское имперское движение”, имеющей членов и сторонников по всей Европе и тренировочных центрах в Санкт-Петербурге. Государственный департамент США признал эту группировку, которая, вероятно, связана с российскими спецслужбами, глобальной террористической организацией. Члены группировки находились в Испании во время покушений, где взаимодействовали с ультраправыми испанскими организациями.

Сейчас смотрят Российские агенты, управлявшие кампанией, намеревались потренироваться на случай, если Москва решит пойти на эскалацию конфликта, считают следователи. Очевидной целью акции было показать, что РФ и ее руководство могут совершить террористические нападения по всей Европе, в том числе в столицах стран НАТО, которые помогают Украине защищаться от российского вторжения. Одна из бомб была направлена в компанию Instalaza, производителя оружия в Сарагосе, которая производит гранатометы, которые Испания передает Украине, а другая — на авиабазу Торрехон-де-Ардос под Мадридом. По мнению американских чиновников, Путин может прибегнуть к террористическим атакам, если РФ продолжит терпеть серьезные неудачи в Украине. Они подозревают, что российские агенты, участвовавшие в операции в Испании, входят в так называемый 161-й Центр подготовки специалистов специального назначения. В штаб-квартире этого центра в Москве расположено также тайное подразделение 29155, которое начиная с 2016 года пыталось дестабилизировать Европу из-за попыток государственных переворотов и убийств. По данным европейских спецслужб, российские агенты из этого подразделения совершили, в частности, взрывы и покушения на убийство в Чехии и Болгарии, а также пытались совершить государственный переворот в Черногории. Читайте Главы МИД стран G7 посвятят встречу годовщины войны в Украине

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