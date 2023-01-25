Президент Польши подписал поправки к закону о помощи украинским беженцам: что изменится
Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону, регламентирующему предоставление помощи украинцам, которые выехали из-за агрессии РФ.
Об этом сообщает Polskie Radio.
Так, украинцы смогут бесплатно проживать в местах коллективного размещения в течение первых 120 дней с момента приезда в Польшу.
Граждане Украины, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, с марта будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).
С мая украинцам нужно будет оплачивать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки (500 грн).
В то же время лица с инвалидностью и ухаживающие за ними, дети, лица пенсионного возраста, беременные женщины, лица, воспитывающие ребенка в возрасте до года, лица, имеющие не менее трех детей, а также лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации с гуманитарных причин, не будут платить эти средства.
Кроме того, с момента прибытия в Польшу у беженцев будет 30 дней, чтобы подать заявление на получение номера PESEL.
В Польше проживает около 1,4 млн беженцев из Украины.
Источник: Polskie Radio