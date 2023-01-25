Президент Польши подписал поправки к закону о помощи украинским беженцам: что изменится

Январь, 25 в 11:59

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону, регламентирующему предоставление помощи украинцам, которые выехали из-за агрессии РФ.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Так, украинцы смогут бесплатно проживать в местах коллективного размещения в течение первых 120 дней с момента приезда в Польшу.

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Граждане Украины, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, с марта будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).

С мая украинцам нужно будет оплачивать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки (500 грн).

В то же время лица с инвалидностью и ухаживающие за ними, дети, лица пенсионного возраста, беременные женщины, лица, воспитывающие ребенка в возрасте до года, лица, имеющие не менее трех детей, а также лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации с гуманитарных причин, не будут платить эти средства.

Кроме того, с момента прибытия в Польшу у беженцев будет 30 дней, чтобы подать заявление на получение номера PESEL.

В Польше проживает около 1,4 млн беженцев из Украины.

Источник: Polskie Radio