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Проблемы связаны с безопасностью: в Японии сомневаются по поводу поездки премьера Кисиды в Киев

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Викна. Новости
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Проблемы связаны с безопасностью: в Японии сомневаются по поводу поездки премьера Кисиды в Киев
Фото: Getty Images

Визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в столицу Украины могут отменить из соображений безопасности.

Об этом сообщается в японском издании The Japan Times.

Японское правительство заботится о безопасности визита и сохранении его маршрута в тайне.

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Совершить тайную поездку будет чрезвычайно трудно. В японском парламенте переживают, что самолеты во время полета выдают опознавательные сигналы и могут стать легкой целью для российских ракет.

Источник, приближенный к Кисиде, сообщил журналистам, что “это все равно, что сказать врагу, где находится цель”.

Если Кисида все же решит посетить Киев, скорее всего, будет добираться самолетом в соседнюю страну, например Польшу, а дальше ехать наземным транспортом. Путешествие в украинскую столицу может занять 24 часа.

Издание пишет, что Фумио Кисида стремится совершить визит в Украину накануне саммита G7, который состоится в японском городе Хиросима в мае.

Как известно, Владимир Зеленский пригласил Кисиду в Киев во время телеконференции 6 января.

После общения с Зеленским Кисида сказал журналистам, что рассмотрит возможность визита в Киев в зависимости от “различных обстоятельств”.

Также японский премьер пообещал и дальше поддерживать Украину в борьбе с Россией, поскольку Япония играет активную роль как глава G7, и решительно осудил РФ за ее постоянные ракетные атаки на Украину.

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Источник: The Japan Times

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