В британской разведке объяснили, почему РФ не спешит использовать танки T-14

Российские войска не хотят использовать танки T-14 Армата из-за их технических недостатков.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Ранее сообщалось, что РФ работала над подготовкой небольшого количества этих танков к первому боевому использованию в Украине, однако российская армия не хочет пользоваться T-14 Армата из-за их плохого состояния.

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– Неизвестно, какие именно характеристики машины вызвали такую реакцию, но в последние три года российские чиновники публично упоминали о проблемах с двигателем и тепловизионными системами у Т-14. В 2021 году глава Минобороны РФ Сергей Шойгу описывал запланированное на 2022 год производство как “экспериментально-промышленную” партию, — говорится в сообщении.

Британцы добавляют, что маловероятно, что какой-либо из примененных Т-14 будет соответствовать стандартам нового вооружения, которое можно считать полностью готовым к применению.

Ранее в британской разведке предполагалось, что любое развертывание Т-14 будет слишком рискованным решением для России.

Источник: разведка Великобритании