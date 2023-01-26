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Будут защищать, если агрессор решит напасть: Польша весной получит американские танки Abrams

Бедрак Виктория, редактор ленты
Abrams
Фото: Depositphotos

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна весной получит первые американские танки Abrams.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Он отметил, что в этом году Варшава получит 58 танков. В Польшу сначала отправят б/у Abrams старшего поколения, а в конце следующего года — самую современную модель.

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По словам министра, это самые лучшие танки в мире. Они нужны, чтобы закрыть так называемые брестские ворота и создать барьер, если агрессор решит напасть на Польшу.

Блащак также уточнил, что американские танки лучше немецких.

— У них более мощный двигатель, они быстрее, у них больший разгон. Да и вообще и Abrams, и Leopard намного лучше российских танков, — добавил он.

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Источник: Polskie Radio 

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