Будут защищать, если агрессор решит напасть: Польша весной получит американские танки Abrams
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна весной получит первые американские танки Abrams.
Об этом сообщает Polskie Radio.
Он отметил, что в этом году Варшава получит 58 танков. В Польшу сначала отправят б/у Abrams старшего поколения, а в конце следующего года — самую современную модель.
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По словам министра, это самые лучшие танки в мире. Они нужны, чтобы закрыть так называемые брестские ворота и создать барьер, если агрессор решит напасть на Польшу.
Блащак также уточнил, что американские танки лучше немецких.
— У них более мощный двигатель, они быстрее, у них больший разгон. Да и вообще и Abrams, и Leopard намного лучше российских танков, — добавил он.
Источник: Polskie Radio
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