Суд в Испании арестовал пенсионера по подозрению в отправке взрывчатки в посольства Украины и США

Январь, 27 в 17:09

В Испании суд арестовал подозреваемого в рассылке писем со взрывчаткой в посольство Украины и другие госучреждения.

Об этом сообщают в пресс-службе Судебных властей Испании.

74-летний испанец обвиняется в терроризме из-за рассылки шести писем со взрывчатками.

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В судебном постановлении отмечается, что нет никаких признаков сотрудничества задержанного с какой-либо террористической организацией.

— Целью мужчины было серьезно нарушить общественное спокойствие и заставить власть Испании воздержаться от поддержки Украины, когда она противодействует российской агрессии, — говорится в сообщении.

В конце ноября и начале декабря испанские дипломаты и политики начали получать письма со взрывчатками.

24 ноября в резиденцию премьера Испании Педро Санчеса в Мадриде доставили конверт со взрывчаткой. Его служба безопасности обнаружила бомбу в письме, к счастью, никто не пострадал. Еще одно взрывное устройство было отправлено в Министерство обороны Испании.

Третий конверт был отправлен в посольство Украины в Мадриде. Во время осмотра сверток взорвался в руках коменданта. Мужчина получил незначительные ранения, его госпитализировали.

Сразу после этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил ужесточить меры безопасности во всех украинских дипломатических учреждениях.

Также сообщалось, что конверт со взрывчаткой получила компания Instalaza, которая производит оружие, а также авиабаза в Торрехон-де-Ардос, откуда поставляли оружие Украине.

Еще одно взрывное устройство было отправлено в посольство США в Мадриде.

23 января в The New Yok Times сообщили, что почтовой рассылкой взрывчаток дипломатам и политикам в Испании руководили российские спецслужбы. Подозреваемый эту информацию опровергает.

Источник: пресс-служба Судебной власти Испании