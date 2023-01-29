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В прошлом году в армию Польши вступило рекордное количество солдат

Бедрак Виктория, редактор ленты
польща
Фото: Depositphotos

В 2022 году в ряды польской армии вступили 13 742 солдата.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

— В прошлом году в польскую армию вступило рекордное количество солдат. Я имею в виду профессиональных военнослужащих – 13 742. Это стало рекордом с момента отмены обязательной военной службы, – сказал он.

По словам главы Минобороны, это лишь первый этап, ведь в 2023 году кампания Стань солдатом Республики Польша будет только набирать обороты.

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Блащак добавил, что Польша намерена в ближайшие годы увеличить численность своих вооруженных сил до 300 тысяч военных, из них 250 тысяч профессиональных.

Весной 2022 года в Польше был введен новый вид военной службы — добровольная военная служба. Пройти ее может каждый, кто раньше не был в армии. Таким образом можно пройти военное обучение и в будущем остаться в запасе или вступить в профессиональную армию.

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Источник: правительство Польши

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