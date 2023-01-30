Из-за невыплаты игрокам: российского букмекера 1xBet признали банкротом в Гааге

Январь, 30 в 11:00

Верховный суд Нидерландов признал банкротом известного российского букмекера 1xBet из-за невыплаты выигрышей игрокам.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщило издание Curaçao Chronicle.

В суд на 1xBet подал Фонд защиты интересов жертв онлайн-игр, который заявил, что российский букмекер не выплатил по меньшей мере 18 игрокам их выигрыши на сумму около €1 млн. Также свои претензии на более чем €1 млн выдвинули налоговые органы.

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Еще в 2021 году первая инстанция Нидерландов заочно признала 1xBet банкротом, однако россияне подали апелляцию на это решение. Дело дошло до Верховного суда Нидерландов в Гааге, который подтвердил решение первой инстанции о банкротстве онлайн-компании.

— Большинство азартных игроков были обмануты, играя онлайн на сайте 1XCorp. Им не платили. Для объявления банкротства необходимо, чтобы должник 1xCorp не выплачивал свои долги. И для объявления его банкротом, по мнению Верховного суда, достаточно, что он не оплатил требование, которое подлежит оплате, — объясняет Curaçao Chronicle.

Другое западное киберспортивное издание Esports.gg добавляет, что букмекерская контора 1xBet уже давно заслужила дурную славу в Европе из-за невыплаты выигрышей, плохое обслуживание, медленное выведение средств и обвинений в мошенничестве.

На игровых форумах пользователи регулярно сообщают, что 1xBet не выплачивает им выигрыши.

“Я связался с их службой поддержки и предоставил выписку со счета, но они перестали отвечать, как только я прислал выписку. Никакого ответа с их стороны”. Другой пользователь подробно рассказывает, что 1xBet — это большая афера, умоляя других: ребята, не попадайте в эту ловушку! — приводит примеры отзывов игроков о российском букмекере издание Esports.gg.

Признание 1xBet банкротом Верховным судом Нидерландов — страны, в которой российский букмекер получил свою игорную лицензию Кюрасао, вероятно, приведет к потере 1xBet этой лицензии.

Интересно, что Curaçao Chronicle указывает, что лицензия Curacao, которой владеет 1xBet, является незаконной и нерегулируемой.

Как известно, российский букмекер 1xBet весной 2022 года, в разгар полномасштабной войны РФ против Украины, получил две лицензии на работу в Украине, которые впоследствии в сентябре того же года были аннулированы под давлением СМИ и общественности.

Украинские СМИ в своих расследованиях отмечали, что российский букмекер пытался выйти на украинский рынок с целью сбора персональных данных граждан Украины в пользу российских спецслужб, под прикрытием которых букмекер продолжает работать в РФ.

Учитывая то, что в других странах букмекер не выплачивает выигрыши и обманывает игроков, получая лишь негативные отзывы, что не похоже на хорошую бизнес-стратегию, данная версия выглядит правдоподобно.

Как ранее сообщали украинские СМИ, президент Украины Владимир Зеленский должен в ближайшее время подписать указ о наложении санкций на 1xBet, его основателей — граждан РФ Сергея Каршкова, Романа Семиохина и Дмитрия Казорина, а также на украинскую дочку российской букмекерской конторы — ООО Твоя беттинговая компания.