В обмен на дроны Россия поставляет Ирану военные технологии — Блинкен
США будут продолжать взаимодействие с Израилем и другими странами, чтобы не дать Ирану завладеть ядерным оружием и поставлять дроны в РФ, которая применяет их для ударов по Украине.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Иерусалиме, пишет Укринформ.
— Относительно Ирана у нас есть общие обязательства. Они состоят в том, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Кроме того, США, Израиль и другие страны будут вместе противостоять опасной активности Ирана как в регионе, так и за его пределами, — сказал Блинкен.
Госсекретарь отметил, что одним из видов такой деятельности, о которой говорили на встречах, было предоставление Ираном РФ беспилотников для применения против Украины.
В то же время, Блинкен подчеркнул, что Россия поставляет Ирану военные технологии в обмен на дроны — и это “безусловно вызывает настоящую обеспокоенность у США и Израиля”.
Ранее Блинкен сообщил, что США запускают программу Welcome Corps, которая позволит американцам финансово спонсировать убегающих от войны беженцев.