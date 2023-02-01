В обмен на дроны Россия поставляет Ирану военные технологии — Блинкен

Февраль, 01 в 9:41

США будут продолжать взаимодействие с Израилем и другими странами, чтобы не дать Ирану завладеть ядерным оружием и поставлять дроны в РФ, которая применяет их для ударов по Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Иерусалиме, пишет Укринформ.

— Относительно Ирана у нас есть общие обязательства. Они состоят в том, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Кроме того, США, Израиль и другие страны будут вместе противостоять опасной активности Ирана как в регионе, так и за его пределами, — сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что одним из видов такой деятельности, о которой говорили на встречах, было предоставление Ираном РФ беспилотников для применения против Украины.

Сейчас смотрят В то же время, Блинкен подчеркнул, что Россия поставляет Ирану военные технологии в обмен на дроны — и это “безусловно вызывает настоящую обеспокоенность у США и Израиля”. Ранее Блинкен сообщил, что США запускают программу Welcome Corps, которая позволит американцам финансово спонсировать убегающих от войны беженцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter