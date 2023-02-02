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Германия планирует построить многослойный противоракетный щит, который сможет защищать и соседние страны

Бедрак Виктория, редактор ленты
Германия планирует построить многослойный противоракетный щит, который сможет защищать и соседние страны
Фото: Depositphotos

Германия ведет переговоры с несколькими производителями оборонной продукции по созданию многослойного противоракетного щита. Он может стоить до 17 млрд евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечено, что Берлин обсуждает с Diehl Defence покупку восьми противоракетных систем IRIS-T. Кроме того, Германия думает закупить систему Arrow 3 производства Israel Aerospace Industries и систему Patriot американского производства.

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Планируемый щит будет направлен на защиту Германии, а также соседних стран от ракетных атак. Стоимость ракетного комплекса может быть изменена, поскольку переговоры продолжаются.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планируемый противоракетный щит удастся разработать в течение следующих пяти лет.

Источник: Bloomberg
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