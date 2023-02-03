Администрация президента США считает, что россияне могут принять участие в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом, когда к призыву Украине запретить такое участие спортсменов из РФ присоединились Эстония, Литва, Латвия и Польша.

О позиции США заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-брифинга, пишет Bloomberg.

По ее словам, российские спортсмены должны принять участие в летней Олимпиаде в Париже, но их выступление не должно происходить под национальным флагом.

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Карин Жан-Пьер считает, что решение об участии россиян в Олимпиаде должно быть урегулировано Международным олимпийским комитетом, и если МОК разрешит спортсменам из России и Беларуси принять участие в этих играх, необходимо удостовериться в том, чтобы они не представляли свои страны.

В свою очередь страны Балтии и Польша осудили попытки МОК вернуть спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования, такие как Олимпиада, о чем говорится на сайте Министерства образовании, науки и спорта Литвы.

В совместном заявлении министры спорта Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили за солидарность с украинским народом и осудили усилия МОК по возвращению спортсменов стран-агрессоров, России и Беларуси, на международные соревнования.

— В то время, когда свободные и демократические страны объединяют свои силы для усиления поддержки Украины в ее борьбе против агрессивной войны России, поддерживаемой ее союзницей Беларусью, и введения дополнительных санкций против России как государства-спонсора терроризма, МОК начинает поиск специальных форм участия спортсменов из России и Беларуси в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже в 2024 году, позволяя использовать спорт для легитимизации и отвлечения внимания от агрессивной войны России против Украины, — говорится в заявлении.

Министры стран Балтии и Польши заявили, что такие усилия Международного олимпийского комитета узаконивают политические решения и широкомасштабную пропаганду Беларуси и России через использование спорта.

— Мы высоко ценим все международные спортивные организации и федерации, которые отстранили спортсменов и представителей России и Беларуси от участия в международных соревнованиях и организациях, и призываем их не менять свою позицию до тех пор, пока Россия и Беларусь не прекратят агрессию против Украины, — говорится в заявлении.

Принимая во внимание автономию спортивного движения, министры спорта стран Балтии и Польши убеждены, что разрешение россиянам и белорусам вернуться на международные соревнования может также поставить спортсменов в трудное положение и оказать на них дополнительное давление, поскольку они будут соревноваться с россиянами и белорусами или сталкиваться с ними и их сторонниками на спортивных мероприятиях.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил указанные четыре страны за их принципиальную позицию относительно действий МОК.

— Спасибо Эстонии, Латвии, Литве и Польше за принципиальную позицию. Попытка МОК вернуть атлетов из России и Беларуси на олимпийские соревнования — это легитимизация преступной агрессии против Украины. Вместе не дадим использовать спорт против человечности и для пропаганды войны, — написал украинский лидер.

Дякую Естонії, Латвії, Литві та Польщі за принципову позицію. Спроба МОК повернути атлетів з Росії та Білорусі на олімпійські змагання – це легітимізація злочинної агресії проти ????????. Разом не дамо використати спорт проти людяності й для пропаганди війни! ➡️https://t.co/YSKiagTQEF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 2, 2023

Напомним, на прошлой неделе МОК заявил, что участие российских спортсменов в Олимпийских играх возможно под нейтральным флагом, поскольку полный запрет их участия якобы означал дискриминацию.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Международный олимпийский комитет и инициировал кампанию по предотвращению допуска спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпиаду 2024 года.

Национальный олимпийский комитет Украины заявил, что рассматривает вариант бойкота Игр-2024, если МОК не изменит свои намерения. К идее бойкота присоединилась Латвия, а также лыжницы из Швеции.

В начале февраля 2023 года МОК отреагировал на критику со стороны Украины, в том числе на призыв Владимира Зеленского к президенту комитета Томасу Баху приехать на фронт и посмотреть последствия вторжения России. В МОК заявили, что Бах не планирует посещать Украину в ближайшее время, однако и решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 еще не принято.