Программа-вымогатель атаковала тысячи серверов в Европе и США: как попадает на компьютер

Февраль, 05 в 22:05

В Европе и США произошла массированная атака с использованием распространяющейся программы-вымогателя, главной целью которой является блокирование компьютера и вымогательство выкупа.

Первыми атаку заметили французы, впоследствии волна перекинулась на другие страны.

Есть несколько тысяч скомпрометированных серверов по всему миру — от европейских стран, таких как Франция, Финляндия и Италия, до Северной Америки, Канады и США. В Италии насчитывается десятки реалити, столкнувшихся со злонамеренной деятельностью против них, и, по мнению аналитиков, число их будет увеличиваться.

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— Пограммное обеспечение-вымогатель направлено на серверы VMware ESXi. Агентство по кибербезопасности напоминает, что уязвимость, использованная злоумышленниками для распространения программ-вымогателей, уже была исправлена ​​в прошлом производителем, но не все потребители, кто использует сейчас пораженные системы, ее устранили, — подчеркнули специалисты.

Эксперты отмечают, что, используя уязвимость операционных систем, хакеры могут совершать атаки программ-вымогателей, которые шифруют пораженные системы, делая их непригодными для использования, пока не будет выплачен выкуп за ключ дешифрования.

Как выглядит кибернападение

Кибернападение происходит с помощью троянов, которые распространяются через злонамеренные или скомпрометированные веб-сайты либо по электронной почте.

Обычно они выглядят как вредные вложения (например, PDF) от законных отправителей.

— Вероятность таких отправителей побуждает пользователей открывать вложения, тема которого содержит формулировки, касающиеся счетов-фактур, платежных поручений и других подобных объектов. После открытия файла программа-вымогатель попадает на ПК или телефон жертвы и шифрует все данные, — объясняют эксперты.

Источник: La Repubblica