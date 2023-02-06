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Факты / Світ

Было несколько толчков: в Турции произошло еще одно землетрясение

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Землетрус у Туреччині

6 февраля в Турции произошло новое землетрясение магнитудой 7,7.

Об этом сообщает научная организация о землетрясениях CSEM EMSC.

— Прошлой ночью в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, за которым 20 минут назад последовало землетрясение магнитудой 7,7 (предварительно). Это усугубит ущерб и еще больше усложнит ситуацию. Наши мысли со всеми пострадавшими и их близкими, — говорится в сообщении.

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По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 13:24 по местному времени в 59 км к северо-востоку от города Кахраманмараш на глубине 10 км.

За этим последовал еще одни толчок магнитудой 5,7 в том же районе и толчок магнитудой 5,4 на востоке страны.

Общее количество, начиная с ночи, уже 3 раза.

Напомним, что 6 февраля, в турецком районе Пазарджык было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4.

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