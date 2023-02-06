В РФ отправили на утилизацию атомную подлодку Дмитрий Донской

Из боевого состава военно-морского флота РФ выведен тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения Дмитрий Донской.

Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.

Сообщается, что Дмитрий Донской будет ждать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подводными лодками такого же проекта 941.

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Подводная лодка Дмитрий Донской была включена в боевой состав флота в 1980 году в пределах проекта 941. По водоизмещению она является крупнейшей в мире — 48 тыс. тонн. Какое-то время подлодка была самой большой по размерам (172 м длиной и 23 мм в ширину), но теперь такой считается подлодка Белгород.

Информация о планах вывода Дмитрия Донского из состава ВМФ РФ появилась летом 2022 года.