Неизвестный груз: в Москву из Тегерана прилетел очередной самолет
Требует проверки
6 февраля по маршруту Тегеран-Москва в Россию прилетел Ил-76ТД ВВС Ирана с неизвестным грузом.
Об этом сообщил Telegram-паблик Оперативного ВСУ.
Как сообщают российские СМИ, сотрудничество двух террористических государств и частые перелеты между этими странами уже привычное дело.
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— 6 февраля по маршруту Тегеран-Москва в террористическую столицу мира с очередным визитом прилетел Ил-76ТД ВВС Ирана с неизвестным грузом. Как отмечают россияне, сотрудничество двух террористических государств и частые перелеты между террористами уже привычное дело, — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее стало известно, что Иран работает с Россией над разработкой новой модели Shahed-136 и планирует производство в Республике Татарстан.
Фото: Оперативный ВСУ
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