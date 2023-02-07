Неизвестный груз: в Москву из Тегерана прилетел очередной самолет

Февраль, 07 в 13:03

6 февраля по маршруту Тегеран-Москва в Россию прилетел Ил-76ТД ВВС Ирана с неизвестным грузом.

Об этом сообщил Telegram-паблик Оперативного ВСУ.

Как сообщают российские СМИ, сотрудничество двух террористических государств и частые перелеты между этими странами уже привычное дело.

Сейчас смотрят — 6 февраля по маршруту Тегеран-Москва в террористическую столицу мира с очередным визитом прилетел Ил-76ТД ВВС Ирана с неизвестным грузом. Как отмечают россияне, сотрудничество двух террористических государств и частые перелеты между террористами уже привычное дело, — говорится в сообщении. Напомним, что ранее стало известно, что Иран работает с Россией над разработкой новой модели Shahed-136 и планирует производство в Республике Татарстан. Фото: Оперативный ВСУ

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