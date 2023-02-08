Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

В Китае не захотели говорить с США после сбивания их воздушного шара

Бедрак Виктория, редактор ленты
В Китае не захотели говорить с США после сбивания их воздушного шара
Фото: Depositphotos

Китай отклонил запрос о телефонном разговоре между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны КНР Вэй Фэнхэ после того, как Вашингтон сбил вероятнее всего китайский шпионский воздушный шар.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на заявление спикера Пентагона генерала Пета Райдера.

Отмечено, что целью звонка было ослабить напряженность и открыть дальнейшие пути для диалога после истории с китайским воздушным шаром с целью “ответственного управления отношениями” между США и КНР.

Сейчас смотрят

— Коммуникация между нашими военными особенно важна в такие моменты. К сожалению, Китай отклонил наш запрос. Наша приверженность открытым линиям связи будет продолжена, – добавил Райдер.

4 февраля США сбили китайский шар, пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. После этого в Китае выразили недовольство и протест.

Источник: NBC News

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка