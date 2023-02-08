В Китае не захотели говорить с США после сбивания их воздушного шара

Февраль, 08 в 12:11

Китай отклонил запрос о телефонном разговоре между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны КНР Вэй Фэнхэ после того, как Вашингтон сбил вероятнее всего китайский шпионский воздушный шар.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на заявление спикера Пентагона генерала Пета Райдера.

Отмечено, что целью звонка было ослабить напряженность и открыть дальнейшие пути для диалога после истории с китайским воздушным шаром с целью “ответственного управления отношениями” между США и КНР.

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— Коммуникация между нашими военными особенно важна в такие моменты. К сожалению, Китай отклонил наш запрос. Наша приверженность открытым линиям связи будет продолжена, – добавил Райдер.

4 февраля США сбили китайский шар, пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. После этого в Китае выразили недовольство и протест.

Источник: NBC News