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Факты / Світ

В девятый раз за день: в Турции снова произошло землетрясение

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Землетрус у Туреччині
Фото: Dreamstime

На востоке Турции снова землетрясение магнитудой 3,4.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (CSEM EMSC).

— Землетрясение М3.4 произошло в 16 км северо-восточнее города Бахче (Турция) 48 минут назад (23:20:50 по местному времени), — говорится в сообщении.

Напомним, что в течение дня 8 февраля в Турции было зафиксировано около восьми новых землетрясений.

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Ранее 6 февраля на рассвете в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 бала. В тот же день состоялась еще серия подземных толчков. Число погибших в результате землетрясения достигло 9 057 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения в 10 провинциях страны, которое будет действовать в течение трех месяцев.

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