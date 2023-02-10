Имел оборудование для разведки и сбора данных: подробности о сбитом аэростате в США

Февраль, 10 в 10:08

Китайский аэростат, сбитый американскими военными, был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки и являлся частью разведывательной программы КНР.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Отмечается, что аэростат был оборудован антеннами, которые, вероятно, могли принимать сигналы связи и определять местоположение объектов, передававших их. На нем также были установлены солнечные батареи для обеспечения работы этой техники.

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При этом американские чиновники отмечают, что США точно не знают, какие данные собирал китайский аэростат и за какими объектами следил.

Власти США уверены, что компания-производитель аэростата связана с вооруженными силами Китая.

Кроме того, власти США намерены рассмотреть возможность принятия “мер по разоблачению и борьбе с масштабной слежкой со стороны КНР, которая представляет угрозу нацбезопасности США”, их союзникам и партнерам.

Фото: скрин с видео The Guardian