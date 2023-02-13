Нынешние темпы расходования боеприпасов в Украине превышают наши темпы производства – Столтенберг

Февраль, 13 в 15:46

НАТО должно увеличить производство боеприпасов, поскольку темпы использования Украины значительно превышают текущие мощности и истощают запасы.

Об этом заявил глава оборонного союза Йенс Столтенберг сообщает французское издание AFP News Agency.

– Нынешние темпы расходования боеприпасов в Украине многократно превышают наши темпы производства. Это создает нагрузку на нашу оборонную промышленность, – сказал Йенс Столтенберг.

Столтенберг признал, что НАТО столкнулась с проблемой, поскольку текущее время ожидания боеприпасов большого калибра выросло с 12 до 28 месяцев.

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Генсек Нато отметил, что уверен, что сделанные шаги означают, что члены НАТО на пути, позволяющем не только продолжать поддерживать Украину, но и пополнять собственные запасы.

Напомним, ранее Столтенберг рассказал, что Северная Корея (КНДР) снабжала снарядами и ракетами российскую ЧВК Вагнера. Наемники этой частной военной компании задействованы в полномасштабной войне РФ против Украины.