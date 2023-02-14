Байден хочет лично поблагодарить поляков за поддержку Украины — Белый дом

Февраль, 14 в 9:12

Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу, чтобы поблагодарить поляков за помощь Украине.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— Польша — решительный союзник, огромный сторонник Украины и щедро приняла не только американские войска, но и миллионы украинских беженцев, — сказал он.

Кирби отметил, что Байден ценит поддержку Польши и очень ждет этой поездки.

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— Президент хочет лично поблагодарить президента Дуду. Он хочет поблагодарить польский народ лично, — добавил представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден намерен посетить Польшу в связи с годовщиной вторжения российских войск в Украину. Визит Байдена запланирован с 20 по 22 февраля.

Источник: Белый дом