Байден хочет лично поблагодарить поляков за поддержку Украины — Белый дом
Фото: Getty Images
Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу, чтобы поблагодарить поляков за помощь Украине.
Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
— Польша — решительный союзник, огромный сторонник Украины и щедро приняла не только американские войска, но и миллионы украинских беженцев, — сказал он.
Кирби отметил, что Байден ценит поддержку Польши и очень ждет этой поездки.
Сейчас смотрят
— Президент хочет лично поблагодарить президента Дуду. Он хочет поблагодарить польский народ лично, — добавил представитель Белого дома.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден намерен посетить Польшу в связи с годовщиной вторжения российских войск в Украину. Визит Байдена запланирован с 20 по 22 февраля.
Источник: Белый дом